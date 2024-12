Lazio, Baroni: «Inter? Ce la giochiamo con la nostra identità, sul quarto posto…»

Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, nel pre partita della gara di Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito

Marco Baroni ha parlato a Dazn nel pre partita di Lazio-Inter di Serie A.

SEGRETO DELLA LAZIO – «Non c’è nessun segreto, ho trovato un gruppo dedito al lavoro, da subito ha dato grande partecipazione. I ragazzi credono nel lavoro, in quello che fanno. Siamo contenti. La strada è lunghissima, ma la squadra piano piano sta prendendo una forte identità».

PEDRO TREQUARTISTA – «E’ una gara di altissimo livello, la squadra deve interpretarla dando tutto quello che abbiamo dal punto di vista di dedizione e compattezza. La scelta del giocatore che ricerchiamo tra le linee è per non snaturarci. Potevamo avere la soluzione di un centrocampista, ma la squadra non deve snaturarsi anche contro un avversario grandissimo in cui è difficile trovare punti deboli. Per il livello della gara è giusto giocarsela con la sua identità, come siamo noi. All’interno di questo serve un grande lavoro da parte di tutti».

LAZIO DA QUARTO POSTO – «Ci siamo dati dall’inizio l’obiettivo di migliorare la scorsa stagione. Siamo ambiziosi tutti, ma sappiamo anche che dobbiamo guardare quello che facciamo. Guardare davanti a noi. Abbiamo alzato lo sguardo, ma è più importante continuare a lavorare e credere in quello che facciamo con questo entusiasmo e coinvolgimento di tutti».