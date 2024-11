Lazio Bologna, si avvicina il match: Italiano può sorridere, ecco il motivo!

Lazio Bologna, il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano può sorridere: recupera un giocatore in vista del match! Le ultimissime

Si avvicina la ripartenza della Serie A e Lazio Bologna sarà la prossima gara che i ragazzi del tecnico Baroni dovranno affrontare. Intanto, in casa felsinea, Vincenzo Italiano può tornare a sorridere: Erlic è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe tornare a disposizione per la sfida dell’Olimpico. Ecco le ultimissime:

LE ULTIME – «A Casteldebole, dopo i due giorni liberi concessi da Mister Italiano, è ripresa la preparazione della squadra in vista di #LazioBFC. I rossoblù, con il rientro in gruppo di Martin Erlic, hanno svolto lavoro atletico e una partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato per Oussama El Azzouzi, Dan Ndoye e Michel Aebischer».