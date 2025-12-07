Bologna News
Lazio Bologna, Italiano a Sky: «Servirà una prestazione perfetta contro una grande squadra. Sugli infortunati…»
PARTITA – «Per noi oggi è una partita importante. Loro sono in forma e dobbiamo fare una grande partita. Le ore di recupero dalla Coppa Italia sono state poche».
INFORTUNATI – «Purtroppo ne abbiamo come magari dei giocatori non proprio al meglio. Siamo obbligati a coinvolgere più giocatori possibili». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIONEWS24.COM
Formazioni ufficiali Lazio Bologna, Sarri e Italiano hanno reso note le proprie scelte per il match delle 18
