Lazio Bologna, Italiano a Sky: «Servirà una prestazione perfetta contro una grande squadra. Sugli infortunati...»

Lazio Bologna, le dichiarazioni di Italiano ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida dell’Olimpico. Cosa ha detto il tecnico dei rossoblu

A pochi minuti dalla sfida fra Lazio e Bologna, il tecnico dei rossoblu ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.

PARTITA – «Per noi oggi è una partita importante. Loro sono in forma e dobbiamo fare una grande partita. Le ore di recupero dalla Coppa Italia sono state poche».

INFORTUNATI – «Purtroppo ne abbiamo come magari dei giocatori non proprio al meglio. Siamo obbligati a coinvolgere più giocatori possibili». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIONEWS24.COM