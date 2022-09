Lazio, Caicedo: «I ricordi più belli tutti legati a questa squadra»

L’ex attaccante della Lazio Caicedo ha parlato della sua avventura con la maglia biancoceleste: le sue dichiarazioni

Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato della sua avventura in biancoceleste. Ecco come l’ha analizzata l’ecuadoriano.

AVVENTURA IN ARABIA – «Sono arrivato da poco qui in Arabia. Sono contento e felice per questa nuova avventura. Speriamo bene».

LAZIO – «I miei ricordi più belli sono tutti con la Lazio. Sono arrivato già con il piede giusto. Ero appena arrivato e abbiamo vinto la Supercoppa, fu tutto perfetto. Il mio primo anno con la Lazio è stato un po’ difficile, però dopo quell’annata tutto è stato più semplice quando mi sono ambientato. La piazza della Lazio e i suoi tifosi sono difficili da conquistare. L’asticella è sempre alta e io dovevo lottare con uno calciatori più forti d’Italia. Poi con l’aiuto di tutti sono riuscito a conquistarla».

