Lazio, Cataldi: «E’ il momento giusto per essere un riferimento»

Danilo Cataldi si è raccontato ai microfoni di Lazio Style Summer. Le parole dal ritiro biancoceleste da parte del centrocampista.

TITOLARE E PUNTO DI RIFERIMENTO – «E tutto relativo, per me essere titolare non vuol dire giocare tutte le partite ma essere un calciatore importante che può dare una mano dentro e fuori dal campo. Personalmente sento di avere l’età giusta per diventare una persona importante, un riferimento, all’interno dello spogliatoio».

