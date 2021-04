Lazio, Cataldi: «Rigore? Mi fido di Milinkovic. Milan stimolo in più»

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la sconfitta contro il Napoli

RIGORE – «Episodio dubbio, mi fido di Sergej che dice di aver preso la palla. Ma oltre all’epidosio, penso che siamo una grande squadra e non possiamo abbatterci così dopo 5 minuti. Sappiamo affrontare determinati momenti, abbiamo provato a ripartire la gara, ma non è stato così».

MILAN – «Non c’è partita più giusta da affrontare, adesso. Stiamo insieme da tanti anni, sappiamo affrontare questi momenti. Questo non basta per raggiungere la Champions. Non dobbiamo neanche vedere chi ci sta davanti, pensiamo a noi stessi: se le vinciamo tutte stiamo dentro. Il Milan è uno stimolo in più, ma loro non vorranno a fare una passeggiata».