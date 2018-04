Lazio, la Champions è più vicina: +4 sull’Inter e record di Eriksson nel mirino

La Lazio vince e si porta a +4 dall’Inter: biancocelesti vicini alla Champions League e allo storico record di Sven Goran Eriksson

Grazie ad un gol di Milinkovic-Savic, la Lazio di Simone Inzaghi batte 1-0 il Torino, portandosi così a 70 punti in classifica, al pari della Roma terza. Ancora più importante, però, è il distacco guadagnato sull’Inter: i biancocelesti, infatti, dopo la sconfitta casalinga dei nerazzurri contro la Juve, si portano a più 4 dalla squadra di Luciano Spalletti, avendo così la possibilità di chiudere il discorso Champions già nelle prossime due gare – con Atalanta e Crotone – e non rischiare nulla nello scontro diretto del 20 maggio allo Stadio Olimpico.

Ma non solo la Champions, Simone Inzaghi ha la possibilità di eguagliare un record di Sven Eriksson, allenatore dell’ultimo scudetto biancoceleste. Vincendo le restanti 3 giornate di campionato, la Lazio raggiungerebbe quota 30 vittorie in una sola stagione, proprio come fatto dal tecnico svedese nella storica stagione 1999/2000. C’è da dire, però, che in quell’anno, grazie a questo primato, il club capitolino riuscì a portare a casa ben 3 trofei: Scudetto, Supercoppa d’Europa e Coppa Italia.