Torino-Lazio: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Torino-Lazio, 35ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco all’inizio della sfida tra Torino e Lazio, posticipo della 35° giornata di Serie A. Con l’obiettivo di sfruttare il passo falso dell’Inter e non perdere il treno che li distanzia dalla Roma, i capitolini vogliono portare a casa i 3 punti contro un Torino che non ha più nulla da chiedere a questo campionato ma che vuole provare a regalare ancora qualche soddisfazione ai suoi tifosi, dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite. Tra poco le formazioni ufficiali e la cronaca live del match

TORINO-LAZIO: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Torino-Lazio: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Torino-Lazio: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Torino-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Alla luce dei risultati degli anticipi di sabato, la sfida tra Torino e Lazio sarà fondamentale soprattutto per i capitolini che, con una vittoria, consoliderebbero il quarto posto, staccando l’Inter di quattro lunghezze. I padroni di casa, invece, hanno già abdicato da qualche giornata alla lotta per l’Europa League e navigano in una zona sostanzialmente tranquilla ma i due pareggi e la sconfitta rimediate nelle ultime giornate non hanno di certo soddisfatto i tifosi, che chiedono una pronta reazione. Per l’occasione, allora, Mazzarri cercherà di schierare la formazione migliore possibile, tenendo conto delle assenze di Ansaldi, per squalifica, e della possibile defezione di Iago Falque, acciaccato e non sicuro di partire titolare.

I capitolini, invece, arrivano a questa sfida forti di 7 risultati utili consecutivi, speranzosi di riuscire a portare a casa i tre punti per allungare sull’Inter. Per l’occasione, Inzaghi dovrà rinunciare a Parolo, sostituito da Murgia, con il dubbio del modulo: 3˗5˗1˗1 o 3˗4˗2˗1, con il secondo possibile soluzione definitiva.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Burdisso, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Molinaro; Ljajic; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Milinkovic Savic, Ichazo, Bonifazi, Acquah, Berenguer, Valdifiori, Edera, Niang. Allenatore: Walter Mazzarri.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Leiva, Murgia, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile. A disposizione: Vargic, Guerrieri, Basta, Bastos, Wallace, Lukaku, Caceres, Patric, Di Gennaro, Felipe Anderson, Caicedo, Nani. Allenatore: Simone Inzaghi.

Torino-Lazio: i precedenti del match

Il posticipo della 35° giornata di Serie A metterà di fronte due veterane del campionato di Serie A e nella massima categoria nazionale, questo sarà l’incontro numero 126 tra le due formazioni. Il bilancio complessivo tra granata e biancocelesti parla di un sostanziale equilibrio: 38 vittorie dei piemontesi contro le 34 dei capitolini, le restanti 53, invece, sono le sfide finite in parità. È curiosissimo il conteggio totale dei gol, dopo tutti gli incontri disputati: ben 151 per entrambe. L’ultimo pareggio a reti inviolate risale alla stagione 2007/2008, per il resto solo vittorie da una parte o dall’altra. L’andata dell’Olimpico si è conclusa con il clamoroso risultato di 1˗3 per gli ospiti, mentre l’ultima vittoria granata tra le mura amiche risale alla stagione 2013/2014. La Lazio non vince a Torino dalla stagione 2014/2015, quando riuscì a imporsi con il risultato di 0˗2.

Torino-Lazio: l’arbitro del match

Sarà Massimiliano Irrati l’arbitro designato a dirigere la sfida, valida per la 35° giornata di Serie A tra Torino e Lazio. Il fischietto fiorentino, classe 1979 e avvocato di professione, è alla sua 15° direzione nella massima categoria, per la stagione in corso. Di queste, in ben 4 occasioni Irrati è stato designato per arbitrare le protagoniste di questa partite, due per parte: per i granata, alla 14° contro il Milan e alla 19° contro il Genoa, entrambe finito con un pareggio a reti inviolate, e per i biancocelesti, alla 6° nella vittoriosa trasferta di Verona e alla 22° contro il Milan. Il fischietto fiorentino sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Ranghetti mentre il quarto uomo sarà Ghersini. Alla postazione VAR, infine, siederà Chiffi, coadiuvato da Crispo

Torino-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Torino-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Sky Supercalcio, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.