Il difensore della Lazio Acerbi sta soggiornando al centro sportivo per recuperare dall’infortunio

Francesco Acerbi stringe i denti per tornare il prima possibile a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Il difensore della Lazio non vuole perdere tempo e in questi giorni sta soggiornando al centro sportivo di Formello.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’obiettivo di Acerbi è quello di smaltire il risentimento al polpaccio e provare ad esserci contro l’Atalanta il prossimo 7 marzo.