Lazio, indicazioni importanti sulle condizioni di Cataldi e degli altri infortunati: il report completo

Allenamento Lazio, quadro completo sulle condizioni di Cataldi e degli altri acciaccati: dal lavoro personalizzato ai rientri parziali

La Lazio sta vivendo giorni delicati sul fronte degli infortuni, con diversi giocatori ai box e una rosa che Maurizio Sarri può gestire solo a ranghi ridotti. Nel pomeriggio il club ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito per aggiornare sulle condizioni degli indisponibili, fornendo un quadro più chiaro su Cataldi, Romagnoli, Basic e Gigot. Il comunicato, firmato dallo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal dott. Italo Leo, ha confermato la natura dei problemi fisici e lo stato dei rispettivi percorsi di recupero.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La società ha riportato quanto segue: «Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, si comunica quanto segue. Danilo Cataldi ha riportato una lieve distrazione a carico del soleo sinistro. Alessio Romagnoli ha svolto un lavoro atletico specifico. Toma Basic ha svolto un lavoro atletico e tattico parzialmente in gruppo. Samuel Gigot prosegue il proprio protocollo di allenamento personalizzato. Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori». Le indicazioni confermano quindi situazioni differenziate, con alcuni giocatori già sulla via del rientro e altri ancora impegnati in programmi individuali.

Il quadro complessivo suggerisce che Sarri dovrà continuare a gestire con cautela le rotazioni, in attesa di recuperare gradualmente tutti gli elementi fondamentali per il prosieguo della stagione. La nota del club lascia intendere che i tempi di recupero verranno valutati giorno per giorno, con aggiornamenti previsti in base ai progressi clinici.