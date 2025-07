Lazio, i convocati di Sarri per il ritiro: l’elenco completo con 4 giovani. Comincia ufficialmente la stagione della squadra biancoceleste

La stagione 2025/2026 della S.S. Lazio entra ufficialmente nel vivo. Dopo le prime 48 ore dedicate ai consueti test atletici e alle visite mediche, il club biancoceleste si prepara per la fase più intensa della preparazione estiva. Il Training Center di Formello sarà il cuore pulsante delle attività, con la squadra che lavorerà agli ordini di Maurizio Sarri per gettare le basi di un’annata che si preannuncia fondamentale.

Al termine delle sessioni di valutazione, lo staff tecnico ha diramato la lista ufficiale dei calciatori che prenderanno parte al ritiro pre-campionato. La preparazione si svolgerà interamente presso il centro sportivo di casa, una scelta che sottolinea la volontà di concentrarsi sul lavoro fin dal primo giorno. Il raduno prenderà il via ufficialmente lunedì 14 luglio.

Saranno 31 i giocatori a disposizione del “comandante” Sarri, un gruppo che unisce il nucleo storico della squadra e alcuni giovani promettenti aggregati dalla Primavera. La lista include tutti i big, da Provedel e Romagnoli in difesa, passando per Guendouzi e Rovella a centrocampo, fino a Zaccagni e Castellanos in attacco. Questa prima selezione rappresenta la base da cui il tecnico partirà per plasmare la sua nuova Lazio.

Ecco la lista:

Portieri:

Furlanetto

Mandas

Provedel

Difensori:

Gigot

Gila

Hysaj

Lazzari

Marušić

Patric

Pellegrini

Provstgaard

Romagnoli

Tavares

Centrocampisti:

Bašić

Belahyane

Cataldi

Dele‑Bashiru

Guendouzi

Rovella

Vecino

Attaccanti:

Cancellieri

Castellanos

Dia

Isaksen

Noslin

Pedro

Zaccagni

Ai quali si aggiungono i giovani:

Portiere

Renzetti

Difensore

Ruggeri

Centrocampista

Pinelli

Attaccante

Sana Fernandes