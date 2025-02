Lazio, l’assenza di Castellanos si è fatta sentire contro il Venezia! Il dato e i dettagli

Lazio, l’assenza di Taty Castellanos si è fatta sentire contro il Venezia! Il dato e i dettagli in casa biancoceleste

Brusca frenata per la Lazio ieri pomeriggio contro il Venezia, visto lo 0-0 finale ottenuto dalla squadra del tecnico Baroni contro i lagunari. Il risultato incrementa un dato che inizia ad essere ora allarmante per i biancocelesti, visto che anche oggi in campo non era presente Castellanos.

Senza l’ex attaccante del Girona infatti, la Lazio ha conquistato solo due punti ossia quello di ieri e la partita interna con il Como di Fabregas, e ben due sconfitte rispettivamente con Fiorentina ed Inter. Dato sicuramente che mette in allarme e da modificare se la squadra vuole un pass sicuro per la prossima Champions League.