Lazio, dubbio Luiz Felipe per Inzaghi: le sue condizioni

La Lazio ha ripreso ad allenardi in vista della prossima partita: Inzaghi spera nel recupero di Luiz Felipe

Seduta di scarico nel centro sportivo di Formello. Simone Inzaghi divide la rosa in due gruppi: esercizi personalizzati per i giocatori che hanno affrontato ieri il Sassuolo, allenamento normale per chi è rimasto a riposo o è subentrato dalla panchina. Da valutare Luiz Felipe, alle prese con i postumi di un problema alla coscia. Ancora out Marusic, volato a Barcellona per risolvere un problema all’adduttore che lo tormenta da settimane.

Sotto controllo le situazioni di Cataldi, Leiva e Milinkovic-Savic, non ancora al top della forma. In vista della partita con l’Udinese, in programma mercoledì prossimo alla Dacia Arena, il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Patric, squalificato dal giudice sportivo per quattro giornate (ora ne deve scontare tre) dopo il morso a Donati durante la gara con il Lecce.