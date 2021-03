Lazio, ecco dove nasce la vittoria contro l’Udinese

L’analisi del match tra Udinese e Lazio sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. La vittoria di Udine dà nuovi stimoli ai biancocelesti

«Come nei film d’azione quando il protagonista si lancia su un treno in corsa per non farsi sfuggire i cattivi a bordo», con questo esempio La Gazzetta dello Sport regala un’immagine della partita tra Udinese e Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è stata brava a bucare la difesa di Gotti, reduce da 4 clean sheet e 5 risultati utili consecutivi. Nessuna posizione in classifica guadagnata, ma punti rosicchiati a chi è davanti, senza dimenticare la gara da recuperare contro il Torino.

L’Udinese meritava probabilmente il pareggio, alla luce di un atteggiamento coraggioso contro una squadra qualitativamente superiore, soprattutto nel secondo tempo. Ma nel complesso è piaciuta di più la Lazio, che ha saputo sfruttare il suo momento positivo, al contrario dell’Udinese, che si è infranta contro il palo colpito da De Paul.