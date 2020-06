Lazio, emergenza per Inzaghi: Cataldi prova a stringere i denti

In vista della partita contro il Torino, l’allenatore della Lazio si ritrova con gli uomini contati

Parolo, Milinkovic e Luis Alberto. Sono questi gli unici centrocampisti che al momento sono a disposizione di Inzaghi. Emergenza sulla linea mediana quindi per l’allenatore della Lazio che, in vista della partita contro il Torino, proverà a recuperare almeno Cataldi. L’ex capitano della Primavera biancoceleste è alle prese con una distorsione alla caviglia. Difficile vederlo in campo con i granata ma, come riportato dal Corriere dello Sport, lui vuole esserci e proverà a stringere i denti.

Da valutare, invece, Marusic. L’esterno ha giocato gli ultimi 10 minuti contro la Fiorentina e Inzaghi non vede l’ora di poterlo schierare a pieno regime. Possibile che col Torino scenda in campo dall’inizio sulla fascia sinistra.