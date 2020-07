Lazio esperta di rimonte: così si gioca lo Scudetto

La Lazio si è dimostrata esperta di rimonte: la squadra di Inzaghi ha ribaltato sei volte il risultato ed è rimasta aggrappata alla Juventus

La Lazio è una vera esperta di rimonte. Per la squadra di Simone Inzaghi sono sei i risultati ribaltati nell’arco dei novanta minuti che le hanno permesso di restare in corsa per lo Scudetto contro la Juventus.

I successi dell’Olimpico proprio contro i bianconeri di Maurizio Sarri, Inter e Fiorentina, poi le vittorie in trasferta a discapito di Cagliari, Brescia e Torino.