Lazio, espulso Acerbi: salta l’Inter alla ripresa

Francesco Acerbi non ci sarà nella gara contro l’Inter. Il difensore espulso in Bologna Lazio, scatta la squalifica

Piove sul bagnato in casa Lazio. Dopo la brutta prestazione contro il Bologna, in vantaggio per 3-0, è arrivata anche l’espulsione per Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste è stato mandato fuori al 76′ dall’arbitro per le eccessive proteste, con un doppio giallo maturato in pochi secondi.

Il numero 33 salterà quindi la sfida contro l’Inter, in programma dopo la sosta per le Nazionali.