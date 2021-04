Lazio, Farris: «Non ci arrendiamo. Rigore? Andava valutato bene»

Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli

VIETATO MOLLARE – «Questa sconfitta non deve compromettere nulla, anche perché lunedì avremo un altro scontro diretto. Poi dobbiamo sempre pensare che abbiamo sempre una partita in meno. Non dobbiamo assolutamente arrenderci»

RIGORE – «Dal campo si vede poco e nulla. Posso comunque dire che ci sono state due partite: una prima e una dopo il rigore. Dopo averlo rivisto, posso dire che Milinkovic ha preso la palla. I rigori sono una cosa importante e certi episodi vanno valutati bene».