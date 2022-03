Lazio, fascia speciale per Immobile contro il Venezia. L’attaccante biancoceleste omaggerà Pino Wilson

La Lazio scenderà in campo stasera contro il Venezia ricordando Pino Wilson, l’eterno Capitano della “banda di Maestrelli” scomparso domenica scorsa a causa di un ictus.

Per l’occasione Ciro Immobile – dopo l’autorizzazione della Lega Calcio – scenderà in campo con la fascia da capitano rossa in onore del compianto ex difensore.