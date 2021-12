Lazio Galatasaray: ecco quanto vale il primato del girone in Europa League

Lazio Galatasaray, il primato nel Girone E d’Europa League non vale solo l’accesso diretto agli ottavi, ma anche un bonus da 2,9 milioni

Vincere contro il Galatasaray è imprescindibile per la Lazio. Il primato nel Girone E d’Europa League non vale solo l’accesso diretto agli ottavi di finale, ma anche un tesoretto di 2,9 milioni di euro.

Come riportato da La Repubblica, infatti. il bonus in palio è così suddiviso: 600mila euro per la vittoria della partita; 1,1 milioni per il primo posto e 1,2 per la qualificazione al prossimo turno. Cifra da sommare ai 9 milioni già incassati in questa competizione.