Lazio, Sarri furioso dopo il Genoa: discorso e punizione alla squadra

E’ un Sarri furioso quello che il giorno dopo si è presentato all’allenamento: punizione e discorso alla sua Lazio

Chi sbaglia, paga. Un motto che funziona da tempo e che anche Sarri ha voluto mettere in atto per la sua Lazio. Il motivo? Semplice da capire dopo la sconfitta subita per 4-1 contro il Genoa.

Niente riposo post partita anzi, doppia seduta per far capire alla squadra che in ogni partita bisogna scendere in campo al meglio. Prima della seduta un discorso a tutti: «Si può essere stanchi per i carichi, non si può sbagliare atteggiamento ed è successo. Non può accadere più». Lo riporta Il Corriere dello Sport.