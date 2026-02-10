Lazio in apprensione per Gila: affaticamento al flessore e presenza a rischio nella gara di Coppa Italia

Gila in forte dubbio per la sfida con il Bologna: la Lazio attende gli esami e monitora le condizioni del difensore

La Lazio si avvicina alla sfida di Coppa Italia contro il Bologna con un dubbio pesante in difesa: Mario Gila potrebbe non essere disponibile. Il centrale spagnolo ha lasciato il campo contro la Juventus per un affaticamento al flessore, e oggi verrà sottoposto agli esami per escludere problemi più seri. La sensazione, al momento, è che si tratti solo di crampi, ma la prudenza resta alta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Gila in dubbio: Sarri valuta la gestione

L’eventuale assenza di Gila rappresenta un grattacapo per Maurizio Sarri, che sta riflettendo sulla possibilità di risparmiarlo per evitare rischi in un periodo fitto di impegni. Il tecnico biancoceleste ha spesso dimostrato attenzione nella gestione fisica dei suoi giocatori, e anche stavolta potrebbe optare per una scelta conservativa.

Romagnoli pronto a tornare titolare

Se Gila dovesse alzare bandiera bianca, il candidato naturale a sostituirlo è Alessio Romagnoli. L’ex Milan, come anticipato dallo stesso Sarri, è pronto a riprendersi una maglia da titolare. La sua esperienza e la sua leadership potrebbero rivelarsi decisive in una gara che pesa molto sul cammino stagionale della Lazio.

Sarri, dunque, si trova a gestire un’emergenza difensiva non semplice, cercando di bilanciare le necessità immediate con la programmazione delle prossime settimane. La scelta su Gila sarà dettata da prudenza e strategia, con l’obiettivo di non compromettere il suo recupero.