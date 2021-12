Lazio, gruppo al completo verso il Genoa: c’è anche Pedro

La Lazio si è ritrovata oggi a Formello per l’allenamento in vista del match contro il Genoa. Gruppo al completo per Sarri

La Lazio si è ritrovata oggi a Formello per l’allenamento in vista del match contro il Genoa, valido per la diciottesima giornata di campionato in programma venerdì all’Olimpico.

Prime prove tattiche, vengono svolte dalla rosa al completo: anche Pedro si è riunito al gruppo e rimesso a disposizione di Sarri. Eccolo, il terzo ritorno nel giro di un paio di giorni: Zaccagni (contusione al polpaccio) e Luis Alberto (risentimento al flessore della coscia destra) si erano riaggregati già ieri pomeriggio al resto dei compagni. Oggi è stato il turno dello spagnolo, aveva accusato un affaticamento al polpaccio a fine primo tempo con il Sassuolo, si è fermato in tempo evitando la lesione muscolare. Per venerdì è in ballottaggio con Felipe Anderson: nonostante il recupero dell’ex Barcellona e Chelsea stavolta potrebbe toccare al brasiliano, impalpabile nella ripresa di domenica. È chiamato a dare risposte, a ridare verve alla sua stagione.

SEDUTA. Neanche un assente. I test anti-Genoa proseguiranno domani durante la rifinitura. Sarri ritroverà Milinkovic dal turno di squalifica e Luis Alberto dall’infermeria. Dubbio tra il Mago e Basic, titolare nell’ultima settimana come mezzala sinistra. Per il resto non si viaggia verso sostanziali modifiche: Luiz Felipe e Acerbi in mezzo, sulle fasce sempre favoriti Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Cataldi in regia, davanti Immobile con Zaccagni (uno dei migliori nell’ultimo periodo) e uno tra Felipe Anderson e Pedro, appunto. Almeno a livello fisico stavolta non si fanno i conti con forfait debilitanti.