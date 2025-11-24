Lazio, ha visto che Guendouzi? Protagonista contro il Lecce: prestazione super e una statistica da urlo

Lazio, Guendouzi brilla all’Olimpico nella sfida di Serie A contro il Lecce: prestazione top e statistica da evidenziare

All’Olimpico contro il Lecce la Lazio ha trovato il vantaggio grazie a un protagonista inatteso: Guendouzi. Il centrocampista francese ha firmato la rete che ha sbloccato il match, confermando il suo ruolo centrale nello scacchiere di Sarri. Su un cross di Basic, il numero 8 biancoceleste ha anticipato Isaksen e, con un tuffo non perfetto ma efficace, ha battuto Falcone portando avanti la squadra.

La rete ha anche un valore simbolico: si tratta della 104ª presenza di Guendouzi con la maglia della Lazio, il club in cui ha collezionato più apparizioni in carriera. Un dato che testimonia quanto sia ormai parte integrante del progetto biancoceleste e quanto la società riponga fiducia nelle sue qualità tecniche e caratteriali. Nonostante il gol, il francese cerca maggiore incisività sotto porta: quella contro il Lecce è stata la sua seconda marcatura stagionale, un traguardo mai raggiunto prima in Serie A.

Il futuro del centrocampista resta sotto osservazione, con il Sunderland che avrebbe manifestato interesse per un trasferimento già a gennaio. Guendouzi, però, ha preferito concentrarsi sul presente, dimostrando maturità e professionalità. In campo continua a essere un trascinatore, capace di legare centrocampo e attacco e di incidere nei momenti chiave. Se riuscirà ad aumentare il suo bottino di gol, potrà diventare ancora più decisivo e consolidare la Lazio tra le squadre più solide e imprevedibili del campionato.

