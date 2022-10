L’esterno della Lazio Hysaj ha parlato nel pre gara di Europa League prima della partita contro lo Sturm Graz

PAROLE– «La gara di stasera è importante perché abbiamo tutti gli stessi punti in classifica nel girone. Per vincere, servirà la stessa concentrazione che abbiamo in campionato. Siamo contenti della fase difensiva, non prendere gol è importante. Spero che la squadra continui così».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI