Tare sprona Luis Alberto: «Deve riconquistare il posto. Su Milinkovic…»

Lunga intervista a Repubblica per il direttore sportivo della Lazio Igli Tare: ecco le sue parole su Luis Alberto e Milinkovic-Savic

Sulla bocca di tutti nel corso del mercato estivo, Luis Alberto e Milinkovic-Savic sono rimasti alla Lazio. In questa prima parte di stagione però, in particolare lo spagnolo, non hanno convinto a pieno. Intervistato da Repubblica, il ds biancoceleste Igli Tare ha commentato: «Per lui è una questione di testa: ha bisogno di sentirsi intoccabile, ma in un club ambizioso come la Lazio non è possibile sbagliare tante gare di fila e restare titolare. Deve riconquistare il posto, da uomo, e tornare a fare la differenza. Lui è un giocatore da Real Madrid, la sua qualità l’ha già dimostrata: ora deve fare il salto di qualità. Ha bisogno di migliorare la condizione fisica e di lavorare sull’autostima».

Prosegue l’uomo mercato della compagine capitolina, parlando del talento serbo: «Per Milinkovic è soprattutto una questione di condizione fisica: è arrivato tardi per via dei Mondiali e così gli manca la preparazione atletica di base. Cosa fondamentale per uno “pesante” come lui. Può aver influito quel “parto o resto” durato tutta l’estate: alla fine è rimasto e ora deve solo entrare in forma».