Lazio, il Verona dice no alla prima offerta per Nicolò Casale

L’Hellas Verona dice di no alla prima offerta della Lazio per Nicolò Casale: rifiutati i primi 10 milioni dei biancocelesti

Parte in salita la trattativa tra Lazio e Verona per Casale. Come riferito da l’Arena infatti, i gialloblu hanno rifiutato una prima offerta di Lotito e Tare pari a 10 milioni di euro.

I dialoghi non si sono però interrotti: l’ottimo rapporto tra i due presidenti e i colloqui in programma nella prossime settimane potranno certamente sbloccare la situazione.