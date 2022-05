Lazio Ilic, Tare ha chiesto informazioni al Verona: la valutazione

La Lazio viole Ilic, Tare ha chiesto informazioni al Verona per il centrocampista la cui valutazione si aggirerebbe attorno ai 20 milioni

Non solo Casale, in casa Lazio si ragiona per un altro colpo in casa Verona. Il diesse Tare avrebbe chiesto informazioni anche per Ilic.

Il centrocampista riscattato agli scaligeri per 7.5 milioni dal City, ora è valutato dalla società gialloblù circa 20 milioni. L’operazione si potrebbe portare avanti con la cessione di Luis Alberto. Lo scrive Alfredo Pedullà.