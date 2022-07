Lazio Ilic, Sarri vuole il serbo: Luis Alberto blocca la trattativa

La Lazio e Sarri vogliono Ilic del Verona, ma il suo arrivo è bloccato dalla mancata partenza di Luis Alberto

Lotito ha raggiunto Auronzo di Cadore per stare vicino alla Lazio. Incontro anche con Sarri per il mercato, il quale ha ribadito la volontà di arrivare a Ilic del Verona.

Al momento, però, la trattativa è bloccata perché prima ci vuole la cessione di Luis Alberto, cercato soprattutto in Liga. Al momento le trattative per la cessione del Mago sono ferme per mancanza di offerte concrete. Lo scrive il Corriere dello Sport.