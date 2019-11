Lazio, Immobile: «Arbitri italiani? Sono i migliori, non mi lamento»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, commenta l’episodio del rigore non dato nel match contro il Celtic: ecco le sue dichiarazioni

Immobile, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha speso parole al miele nei confronti degli arbitri italiani nella sua analisi del rigore non concesso alla Lazio contro il Celtic.

«Io non mi lamento mai dagli arbitri in Italia, sono i migliori. Io il tocco l’ho visto nonostante fossi impegnato nell’azione, ma indietro non si può tornare. Per me è rigore anche in diretta, ma anche le immagini mi tolgono l’1% di dubbio che avevo».