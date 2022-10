Lazio, Immobile in Paideia: «Derby? Speriamo di farcela»

Ciro Immobile è arrivato in Paideia per gli esami strumentali e per capire a che punto è il suo recupero. L’attaccante ha parlato anche ai cronisti presenti

«Come sto? Abbastanza bene, ma vediamo oggi. Derby? Speriamo di farcela». Queste le parole dell’attaccante che spera di recuperare in vista della partita importante contro la Roma del prossimo weekend.