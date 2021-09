Lazio, Immobile: «Il pareggio non ci soddisfa. Derby da giocare con il coltello tra i denti»

Immobile ha parlato nel post partita di Torino-Lazio ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del numero 17

PAURA – «Non dobbiamo aver paura di giocare. Sembriamo timorosi. La fase difensiva si è un po’ sistemata, ma dobbiamo migliorare in attacco. I cambiamenti sono tanti e non è semplice. Poi giocare ogni tre giorni tutto si complica».

CALO – «Il Torino è un avversario complicato, ma non siamo soddisfatti del pareggio. Ora il rischio è quello di perdere entusiasmo. Già è successo dopo Milano. Ciò non deve accadere. Non ci si può abbattere per una sconfitta, specie contro una grande squadra. Le batoste devono servire da lezione e non per buttarsi giù moralmente».

DERBY –«Vincere il derby sarebbe un bel passo avanti e potrebbe far scoccare la scintilla. Dovremmo giocare con il coltello tra i denti. Dovremmo giocare al mille per mille»