Lazio, Immobile: «Il sogno Scudetto rimane lì. Ma divertiamoci»

Ciro Immobile ha analizzato il difficile momento attraversato dalla Lazio: le dichiarazioni dopo la sconfitta con il Lecce

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Lecce.

PRESTAZIONE – «Abbiamo sofferto tanto il ritorno in campo dal punto di vista mentale più che fisico. È un momento così che non toglie la stagione straordinaria che abbiamo fatto. Siamo consapevoli di finire nel migliore di modi facendo più punti possibile».

SCUDETTO – «Il sogno rimane lì finché la matematica non ci condanna, non deve essere un’ossessione. Dobbiamo stare tranquilli e ora non lo siamo; c’è da fare mea culpa, prendersi la responsabilità. Oggi non è stata una delle nostre migliori partite, bisogna andare avanti, essere positivi e guardare cosa si può fare di buono».

DIVERTIMENTO – «Vedo un po’ di nervosismo perché non riusciamo a fare le cose che facevamo tre mesi fa. Questo ci toglie serenità, non riusciamo più a divertirci perché fisicamente non arriviamo dove vorremmo. Ovvio che non potevamo essere gli stessi, ci sta rimettersi in moto e concentrarsi sull’obiettivo».