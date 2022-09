Lazio, Immobile: «Infortunio? Con lo Spezia voglio giocare. Vi spiego cosa intendeva Sarri con il germe»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di questo inizio di stagione

RETROSCENA POST MIDTJYLLAND – «Dopo la Danimarca ho parlato con la squadra per spiegare ciò che intendeva il mister, aveva bisogno di un aiuto. Il germe sono i cali, la poca continuità, chi è emotivamente debole viene colpito di più. Però il calcio ti dà modo di riscattarti e noi a Cremona lo abbiamo dimostrato anche se la parola riscatto non piace a Sarri. Il prossimo step è non avere cali di concentrazione, quello è la cosa che fa arrabbiare di più il tifoso perché se tiri fuori prestazioni importanti e poi al 90° prendi gol e perdi, probabilmente il tifoso non sarà arrabbiato come è stato quel giorno in Danimarca. Abbiamo peccato di presunzione quel giorno, pensavamo che la partita fosse in mano nostra. Dobbiamo crescere ed essere più umili perché è la continuità che ci manca un pochino».

INFORTUNIO – «Se giocherò contro lo Spezia? Io vorrei esserci, ma i dottori sono sempre restii. Se non ci sono rischi grandi vorrei giocare».

