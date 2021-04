Lazio, Immobile recupera per lo Spezia: due traguardi nel mirino

Ciro Immobile recupera per Lazio-Spezia e sarà regolarmente in campo. All’attaccante biancoceleste serve un gol per due traguardi

Sette gare senza gol con la maglia della Lazio, due mesi tra Serie A e Champions. Ciro Immobile è a digiuno ed è un digiuno che pesa soprattutto perché a portarlo avanti è la Scarpa d’Oro, autore di 36 gol nella scorsa stagione. In Nazionale il bomber ha ritrovato il feeling con il gol – con due reti in tre gare – e oggi ci proverà anche contro lo Spezia.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, qualora dovesse segnare, Ciro raggiungerebbe 15 gol per il quinto anno di fila in Serie A. Un record che cerca di raggiungere da ben due mesi ma che non smette di sfuggirgli. Il prossimo, inoltre, sarà il gol 150 in Serie A. Dopo aver recuperato da un affaticamento, l’attaccante è pronto a tornare in campo…. E a far gol.