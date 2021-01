Lazio, la Champions si allontana: se anche Immobile non basta più…

La Lazio di Simone Inzaghi torna da Genova con un solo punto e ora la zona Champions League dista ben 6 lunghezze

Un pari che lascia l’amaro in bocca. La Lazio inizia il 2021 con un 1-1 sul campo del Genoa. Un risultato che rallenta la corsa dei biancocelesti al quarto posto. Dopo un primo tempo esaltante, la squadra di Simone Inzaghi sembra crollare nella ripresa. Il solito Immobile spiazza Perin dal dischetto, Destro risponde e fredda Reina nei secondi 45 minuti.

Per il bomber biancoceleste non ci sono più parole, anche perché parlano i numeri. Sono 15 i gol realizzati finora per il detentore della Scarpa d’Oro, che ha segnato in tutte le trasferte in cui ha giocato: Cagliari, Torino, Crotone, Borussia Dortmund, Spezia, Benevento e Milan. Un potenziale da sfruttare di più…

