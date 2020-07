Ciro Immobile ha affidato a Instagram un pesante sfogo verso i detrattori: le parole dell’attaccante della Lazio

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, si è sfogato su Instagram dopo le critiche ricevute al termine della sfida contro il Sassuolo.

«Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti, fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente. Grazie».