Lazio in vantaggio: autogol Perisic o gol Marusic? Il verdetto del Fantacalcio – VIDEO

Lazio in gol al nono minuto contro l’Inter: si tratta di autogol di Perisic oppure di gol di Marusic?

Allo Stadio Olimpico di Roma Lazio e Inter si giocano il quarto posto (segui qui la diretta della partita), l’ultimo disponibile per l’accesso alla prossima Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi iniziano alla grande la gara, firmando il gol dell’1-0 già al nono del primo tempo.

Il gol è arrivato grazie alla sponda del centrocampista Milinkovic-Savic, bravo a servire Marusic: la conclusione dell’esterno ha colpito in pieno volto Ivan Perisic con il pallone che ha gonfiato la rete, insaccandosi alle spalle di un incolpevole Handanovic. La rete non può essere assegnata al giocatore biancoceleste, perché non diretta verso la porta: di certo dunque sarà registrata come autorete del croato.