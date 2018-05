Lazio-Inter: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Lazio-Inter, 38ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il piatto forte dell’ultimo turno di campionato va in scena oltre ogni ragionevole dubbio all’Olimpico di Roma: Lazio ed Inter si giocano l’ultimo posto disponibile per accedere alla prossima edizione della Champions League. Per i nerazzurri un solo risultato: la vittoria. Di conseguenza la Lazio avrebbe l’opportunità di impostare la gara secondo canoni differenti, magari cercando il pareggio che la qualificherebbe, con tutti i rischi che una scelta del genere comporta. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Lazio–Inter.

Lazio-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Lazio-Inter: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Lazio-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Inzaghi ha sciolto il grande dubbio De Vrij: il centrale olandese, prossimo giocatore dell’Inter, andrà regolarmente in campo, in una difesa completata da Radu e da Luiz Felipe, in vantaggio su Bastos e Wallace. Non ce la fanno Parolo e Luis Alberto: li rileveranno Murgia e Felipe Anderson. Recuperato Immobile. Tutto più chiaro in casa Inter: l’unica perplessità della settimana riguardava l’impiego di Miranda, che ha dato rassicurazioni a Spalletti e comporrà il tandem difensivo con l’inamovibile Skiriniar.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Queste le considerazioni espresse dall’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della sfida dell’Olimpico: «Faremo la nostra solita partita: non penseremo ai due risultati su tre. E’ importantissima questa partita, ci siamo arrivati con tre punti di vantaggio, ci sarei voluto arrivare diversamente. La cornice sarà stupenda, i ragazzi hanno lavorato per fare una grandissima partita. De Vrij? Se ne è parlato tanto. Io mi sono limitato a guardarlo, ma non avevo dubbi: dopo Crotone dissi che avrei visto chi avrebbe giocato. Ho tutta la rosa a disposizione, tranne Parolo e Luis Alberto. Ha lavorato, vuole lasciare un segno profondo alla società, ai tifosi, ai compagni e far capire all’Inter che giocatore di spessore sarà per i prossimi 5 anni. mmobile ha fatto una grandissima settimana, come Luis Alberto e Parolo. Hanno lavorato giorno e notte. Ciro è il più avanti: 21 giorni dalla lesione, gli ultimi lavorati al massimo. Se non fosse stata l’ultima di campionato, non lo avrei rischiato. Ma il ragazzo ci vuole essere a tutti i costi, gli allenamenti sono andati bene: domani giocherà dall’inizio».

Così invece il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: «Chi dice che la Lazio merita la Champions League più di noi? Il gioco e i pali. Non è una gara di playoff, è inutile dire che meritano di più loro perché sono tre punti avanti, è sempre campionato. Ho sentito dire anche che abbiamo buttato via l’occasione con il Sassuolo e che abbiamo avuto fortuna perché loro non hanno vinto, ma è un discorso che non sta insieme. L’Inter si è meritata di essere qui, ho visto come i miei hanno lavorato e ho visto l’amore e l’attaccamento negli spogliatoi dopo la partita col Sassuolo. La partita racconterà solo se il prossimo anno giochiamo in Champions o no. Ci sarà una differenza notevole tra giocare la coppa più bella e l’Europa League. Abbiamo lavorato in maniera seria e corretta. I calciatori sono stati professionali e seri. Mi trovo benissimo all’Inter. In confronto a questo la lunghezza del contratto è una barzelletta. Penso sia talmente bello questo momento che del mio contratto ci si può fare quel che vuole».

Lazio-Inter: i precedenti del match

Sono settantaquattro i precedenti disputati all’Olimpico da Lazio ed Inter: segno dominante è l’X, accaduto in ben ventotto occasioni. Ventisei le affermazioni casalinghe, la più famosa delle quali nel 2002 costata un clamoroso scudetto ai nerazzurri, che invece si sono imposti in venti circostanze, l’ultima proprio l’anno scorso con il risultato di 1-3.

Lazio-Inter: l’arbitro del match

Dirige Gianluca Rocchi, arbitro classe 1973 appartenente alla sezione di Firenze. Ben quattro precedenti stagionali con la Lazio: la vittoria della terza giornata di campionato contro il Milan, lo scontro diretto dell’andata con l’Inter, terminato sul risultato di 0-0, il derby perso con la Roma all’andata ed il successo ottenuto sul campo dell’Udinese. Per l’Inter, oltre al faccia a faccia con la Lazio già riportato, c’è da registrare la vittoria del trentesimo turno sul Verona con il risultato di 3-0.

Lazio-Inter Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Calcio Mix e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite piattaforma Serie A TIM TV (in televisione tramite decoder TIMvision) o acquistarla direttamente sul sito Sportube.

