Conferenza Juric, Inter Torino: le dichiarazioni del tecnico

(Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) Giornata di vigilia per Ivan Juric. Domani Inter-Torino sarà infatti in programma alle ore 20e45. I granata proveranno a tenere in vita le pur timide speranze di qualificazione ad una competizione europea. I nerazzurri (freschi di titolo di campioni d’Italia) vorranno onorare l’impegno e renderanno cara la pelle dinanzi ad un San Siro tutto esaurito. Così il tecnico croato ha fotografato la gara in conferenza stampa.



PROSSIMI MATCH – «Ci aspettano bellissime partite. Domani affrontiamo la prima della classifica, che ha vinto meritatamente e gli faccio i complimenti. Noi dobbiamo provare a fare più punti possibili».

INTER – «Giocano davanti al loro pubblico. Vorranno dimostrare il loro valore. Noi dobbiamo fare la nostra prestazione e presentarci bene».

SQUADRA INFLUENZATA DAL MIO FUTURO – «La squadra ha giocato a livelli altissimi. Anche le partite che abbiamo perso hanno fatto buone prestazioni. Col Frosinone no, spero non succeda più una partita così. La squadra non mi è piaciuta. Ora mi auguro che la squadra faccia delle buone prestazioni, m anon creedo sia influenzata da questo».

EUROPA – «C’è ancora tempo, se fai buone partite e vinci puoi raggiungere questo obiettivo. Ci sono state partite, come contro la Lazio, dove abbiamo giocato bene. Con il Frosinone abbiamo fatto una brutta partita. La mia delusione era questo, non era la mia squadra. C’è stato un calo generale. Il rammarico era per questo».

SE CREDO ANCORA NELL’EUROPA – «Squadra aveva un livello molto alto di gioco. La squadra deve ritrovare quello. Deve ritrovare i livelli precedenti a quella partita. Poi ovvio affrontiamo l’Inter campione e il Bologna che gioca il miglior calcio degli ultimi venti anni in Italia per me. Ma se ritroviamo il livello prima del Frosinone possiamo competere, io mi auguro questo».

DOVE GIOCHERA’ TAMEZE – «Lui è’ un professionista di livello assoluto, è uno dei pochi che salvo della partita con il Frosinone. Si merita di tornare in mezzo, là respira un po’ di più e potrebbe tornare a centrocampo».

TERNA ARBITRALE FEMMINILE – «Mi auguro che le ragazze migliorino, che diventino competitive. Spero diventi una cosa normale, sulla quale non dovremmo nemmeno più soffermarci. Mi auguro diventi la normalità»

INFORTUNI – «Pellegri è recuperato, Sazonov no. Quelli che stanno scontando infortuni lunghi naturalmente non ci sono e questo credo ci abbia penalizzato. Credo siamo stati sfortunati quest’anno con gli infortuni. Abbiamo evitato lesioni muscolari, ma ci è andato male con i traumi: spalle, ginocchia ecc. Tutte cose che non puoi prevedere».

MASINA TORNA CONTRO L’INTER – «Sulla fascia sinistra non abbiamo ottenuto grandi risultati, non c’è stato ciò che speravamo di ottenere. Masina è più un terzo, potresti spostare Rodriguez più avanti: Masina ha sempre fatto bene, vediamo per domani».

ESORDIO DI UN PRIMAVERA – «Ma noi abbiamo tanta considerazione della primavera. Non so quanto senso abbia far esordire un giovane quindi minuti e poi mandarlo in Serie C. Io mi auguro passi questo concetto, che in primavera può esordire in prima squadra ma non come regalino per poi mandarlo in C, per farlo esordire».

RAMMARICO PER I PUNTI PERSI – «Dobbiamo fare bene queste cinque gare, possono darci o togliere tanto. Alla fine si faranno i conti: ci sono tante cose positive e tante che si potevano fare meglio».

RICCI – «Io ho tanta fiducia in lui. Il suo lavoro spero porterà i frutti. Ne ho parlato anche con lui, nelle ultime tre o quattro gare ho visto un giocatore maturo, che attacca e difende. Un giocatore completo che l’altro giorno ci è mancato. E’ a un buon punto del processo: gliel’ho detto, sta iniziando a comandare le situazioni in campo. E ha una condizione fisica ottimale. Avrà un futuro grandioso»