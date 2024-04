Lazio Zaccagni: «Contento per il rinnovo, era quello che volevo»

Le parole di Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, prima del calcio d’inizio della partita dei biancocelesti contro il Verona

Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Lazio-Verona. Di seguito le sue parole.

«Mese complesso? Sono contento per il rinnovo, era quello che volevo. Ringrazio presidente e società. Momento importante della stagione per noi, ora son tornato e son pronto a dare il contributo per la squadra».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM