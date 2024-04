Bellanova punzecchia l’Inter: «Torino? Scelta giusta in estate»

Le parole dell’esterno del Torino Bellanova su quella che è stata la sua scelta di venire in granata per prendersi la Nazionale

A Sport Week, l’esterno del Torino ed ex Inter Bellanova, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla sua stagione.

«Sto bene fisicamente e mentalmente, vivo in una bellissima città circondato da tifosi che mi vogliono bene. Vado al Filadelfia contento, non vedo l’ora di allenarmi, di vedere i compagni e scherzare con loro. Per un calciatore non c’è cosa più bella. Da quando mi ha chiamato il Torino, da quando ho parlato al telefono con il presidente, ho capito che sarebbe stata la scelta giusta da fare. Ha sempre creduto in me dal primo giorno, nonostante all’inizio fossi in difficoltà fisica: devo tutto al presidente Cairo»