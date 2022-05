Lazio, infortunio Immobile: scatta l’allarme in vista della Juve. Le ultime

La Lazio in apprensione per l’infortunio di Immobile. Le condizioni dell’attaccante sono da valutare. Scatta l’allarme in vista della Juve

«Sono acciaccato, ma voglio stringere i denti e farcela per le ultime due giornate» ha dichiarato Immobile – accompagnato da stampelle e tutore – al Foro italico. La caviglia destra è gonfia, non un infortunio grave ma nemmeno una semplice distorsione: i medici consigliano lo stop di due settimane, chiudere adesso la stagione per farsi trovare pronto per la finalissima contro l’Argentina.

Solo che Immobile non vuole mollare, sa che – mai come adesso – la Lazio ha bisogno di lui: lunedì c’è la Juve e mancano solo tre punti per l’Europa. Come ricorda Il Messaggero, inoltre, l’unica volta che i biancocelesti hanno vinto a Torino è stato proprio grazie a una sua doppietta.

