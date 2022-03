Infortunio Luiz Felipe, a rischio per la partita contro il Sassuolo: le condizioni

L’infortunio al ginocchio di Luiz Felipe lo costringerà con ogni probabilità a saltare l’impegno di sabato contro il Sassuolo

Luiz Felipe preoccupa Sarri e Lazio dopo l’infortunio accusato in Nazionale. Leggero trauma distorsivo per il centrale biancoceleste che potrebbe aver bisogno di qualche giorno di riposo.

Sarri non vuole rischiarlo ed ecco che contro il Sassuolo potrebbe lasciarlo fuori a discapito di Patric. Qualche giorno per recuperare la migliore condizione e riaverlo per le sfide successive. Lo riporta il Corriere della Sera.