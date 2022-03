Sarri Luis Alberto, nuovo chiarimento? Sullo sfondo la Juve...

Il rapporto tra Sarri e Luis Alberto è sempre stato molto particolare. E sullo sfondo c’è la Juventus: i dettagli

Il rapporto fra Sarri e Luis Alberto è sempre stato di alti e bassi. Dopo un inizio difficile lo spagnolo era riuscito a ritrovare continuità e il posto da titolare.

Dopo la sostituzione con il Venezia, non presa bene dal Mago, il rapporto sembra essersi nuovamente incrinato. In questa sosta un nuovo chiarimento, ma sullo sfondo c’è la Juventus. Lotito non chiede meno di 40 milioni per il centrocampista. Lo riporta il Corriere dello Sport.