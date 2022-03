Venezia, Zanetti squalificato per una bestemmia proferita a favor di telecamere. Salterà la partita contro lo Spezia

Come deliberato dal Giudice sportivo, l’allenatore del Venezia Paolo Zanetti è stato squalificato per una giornata per bestemmie.

L’allenatore veneto ha pronunciato l’espressione blasfema al minuto 55° ed è stato inequivocabilmente ripreso dalle televisioni.

A causa di questo provvedimento, Zanetti non sarà in panchina nella sfida salvezza contro lo Spezia dopo la sosta.