Lazio, infortunio Pedro più grave del previsto: a rischio anche il Napoli

Preoccupazione in casa Lazio: l’infortunio di Pedro sarebbe più grave del previsto. Lo spagnolo rischia anche il Napoli

Neanche il tempo di festeggiare per la vittoria contro l’Inter, che Sarri deve dubito fare i conti con l’infortunio di Pedro. Lo spagnolo ha rimediato una distorsione alla caviglia in allenamento l’altro ieri mattina e ieri non si è allenato con la squadra.

Secondo Il Messaggero, l’ex Barcellona è addirittura a rischio per sabato contro il Napoli. Cancellieri da ieri fa solo prove a destra e scalpita per avere una chance dall’inizio. Probabilmente però ci saranno gli straordinari per Zaccagni e Felipe Anderson con Immobile bestia nera doriana.

