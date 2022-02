ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

A Formello c’è grande ottimismo per il recupero di Pedro dall’infortunio patito contro l’Udinese: Napoli nel mirino

Filtra ottimismo per Pedro in casa Lazio. L’esterno spagnolo infortunato nelle partite precedenti potrebbe rientrare già domenica contro il Napoli.

Difficile vederlo in campo per la sfida contro il Porto, Sarri non vuole rischiarlo anche se filtrano sensazioni positive a riguardo. Lo riporta Il Messaggero.