Lazio Inter: che situazioni deve evitare Inzaghi

La Lazio di Inzaghi non dovrà allungarsi nelle fasi di pressing alto. L’Inter costruisce benissimo da dietro

La Lazio, avendo giocatori in grado di attaccare sul lungo, non esaspera le fasi di pressing alto. Accetta un baricentro più basso, perché ha le risorse per rendersi comunque pericolosa.

Anche perché, quando aggredisce in avanti, la squadra non è sempre precisa nell’accompagnare la pressione. Una situazione che si vede molto è quella della slide sopra: Immobile e Caicedo sui due centrali difensivi, senza nessuno però che accorci sul vertice basso. L’Inter è una squadra eccezionale nel costruire da dietro, che invita l’avversario in pressing per colpire alle spalle. La Lazio dovrà quindi evitare situazioni come quella della slide