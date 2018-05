Lazio-Inter, sold out all’Olimpico: tutto esaurito per lo spareggio Champions

La conferma del responsabile marketing Lazio, Canigiani: Olimpico sold out per Lazio-Inter. La vendita online rimarrà comunque aperta in caso di annullamenti o sblocchi di posto

Lazio-Inter è ufficialmente sold out, l’Olimpico si appresta a vivere lo spareggio Champions League in una cornice da tutto esaurito. Biglietti terminati, non sarà più possibile acquistare i tagliandi per la sfida in programma domenica a Roma. Uno spareggio Champions tra la Lazio di Simone Inzaghi e l’Inter di Luciano Spalletti. I biancocelesti hanno la possibilità di giocare per due risultati su tre, visto che anche con un pareggio manterrebbero il quarto posto e la qualificazione, tuttavia se dovesse vincere l’Inter sarebbero proprio i nerazzurri a ritornare in Europa dalla porta principale dopo sette anni di lunga assenza. Pubblico delle grandi occasioni anche per la spinta dei tifosi ospiti che saranno in massa presenti all’Olimpico.

Sold out la vendita dei biglietti per domenica, come ha confermato il responsabile marketing biancoceleste Canigiani. Queste le parole rilasciate dal dirigente della società capitolina ai microfoni di Lazio Style Channel: «L’Olimpico di domenica sarà un grande spettacolo. I biglietti per la partita sono completamente esauriti ma la vendita online rimarrà aperta fino al fischio d’inizio, visto che i tifosi non in possesso del tagliando potranno comunque tentar di trovare un posto libero in seguito ad eventuali annullamenti o sblocchi di posto delle ultime ore dai tifosi che hanno già acquistato il biglietto. Non ci saranno dei botteghini temporanei ma le varie ricevitorie saranno aperte».